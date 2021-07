Initiation au tango argentin Éguzon-Chantôme, 23 août 2021, Éguzon-Chantôme.

Initiation au tango argentin 2021-08-23 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-25 20:00:00 20:00:00

Éguzon-Chantôme Indre

22 EUR Des moments proposés par Tiphaine Babin : “Je suis danseuse, et passionnée par le langage du corps, au quotidien comme dans le mouvement. Mon parcours est nourri par la pratique des danses orientales, de danses rituels, du tango argentin, de l ‘improvisation libre, et d’un exigent travail corporel . A la recherche d’un mouvement juste et physiologique, je suis également formée en anatomie bio-mécanique et à l’approche posturale GDS. Ma démarche holistique permet à chacun.e de rencontrer son corps autrement, de gagner en liberté et d’affiner sa perception de tout ce qui vit en soi, à chaque instant”.

Ateliers de tango argentin en partenariat avec Florian Brisset.

+33 6 80 64 88 56

L’envie corps & danse

dernière mise à jour : 2021-07-27 par