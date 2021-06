Initiation au Taijiquan Square Lionel Assouad, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 au 25 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 11h30

gratuit

Le Taijiquan, art chinois, vise l’harmonie du corps et de l’esprit. Axés sur les aspects mentaux, spirituels et énergétiques, les enchaînements sont chorégraphiés et proches de la méditation en mouvement. On tire, on écarte, on pousse… Les gestes sont souples, fluides et lents.

Venez vous initier à cette pratique tous les jours de juillet ! À partir de 50 ans.

Événements -> Événement sportif

Square Lionel Assouad 18 rue de Châtillon Paris 75014

4 : Alésia (285m) 4 : Porte d’Orléans (571m)



Contact : poinsot@netcourrier.com

Événements -> Événement sportif Plein air

Date complète :

2021-07-05T10:00:00+02:00_2021-07-05T11:30:00+02:00;2021-07-06T10:00:00+02:00_2021-07-06T11:30:00+02:00;2021-07-07T10:00:00+02:00_2021-07-07T11:30:00+02:00;2021-07-08T10:00:00+02:00_2021-07-08T11:30:00+02:00;2021-07-09T10:00:00+02:00_2021-07-09T11:30:00+02:00;2021-07-10T10:00:00+02:00_2021-07-10T11:30:00+02:00;2021-07-11T10:00:00+02:00_2021-07-11T11:30:00+02:00;2021-07-12T10:00:00+02:00_2021-07-12T11:30:00+02:00;2021-07-13T10:00:00+02:00_2021-07-13T11:30:00+02:00;2021-07-14T10:00:00+02:00_2021-07-14T11:30:00+02:00;2021-07-15T10:00:00+02:00_2021-07-15T11:30:00+02:00;2021-07-16T10:00:00+02:00_2021-07-16T11:30:00+02:00;2021-07-17T10:00:00+02:00_2021-07-17T11:30:00+02:00;2021-07-18T10:00:00+02:00_2021-07-18T11:30:00+02:00;2021-07-19T10:00:00+02:00_2021-07-19T11:30:00+02:00;2021-07-20T10:00:00+02:00_2021-07-20T11:30:00+02:00;2021-07-21T10:00:00+02:00_2021-07-21T11:30:00+02:00;2021-07-22T10:00:00+02:00_2021-07-22T11:30:00+02:00;2021-07-23T10:00:00+02:00_2021-07-23T11:30:00+02:00;2021-07-24T10:00:00+02:00_2021-07-24T11:30:00+02:00;2021-07-25T10:00:00+02:00_2021-07-25T11:30:00+02:00

MA14 / Luciole