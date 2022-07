Initiation au Tai Qi Gong Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Hauteville-sur-Mer

Manche

Initiation au Tai Qi Gong Hauteville-sur-Mer, 28 juillet 2022, Hauteville-sur-Mer. Initiation au Tai Qi Gong

41 Voie Gabriel Lemesle Cale sud Hauteville-sur-Mer Manche Cale sud 41 Voie Gabriel Lemesle

2022-07-28 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-24

Cale sud 41 Voie Gabriel Lemesle

Hauteville-sur-Mer

Manche Initiation au Tai Qi Gong à 10h30 sur la plage de la cale près du club de voile à Hauteville-sur-Mer les dimanches et jeudis du 15 au 31 juillet et du 15 au 31 août. Cours de 60 à 75 minutes.

Réservation obligatoire au 06 22 30 21 18. Initiation au Tai Qi Gong à 10h30 sur la plage de la cale près du club de voile à Hauteville-sur-Mer les dimanches et jeudis du 15 au 31 juillet et du 15 au 31 août. Cours de 60 à 75 minutes.

Réservation obligatoire au 06 22 30 21 18. +33 6 22 30 21 18 Initiation au Tai Qi Gong à 10h30 sur la plage de la cale près du club de voile à Hauteville-sur-Mer les dimanches et jeudis du 15 au 31 juillet et du 15 au 31 août. Cours de 60 à 75 minutes.

Réservation obligatoire au 06 22 30 21 18. Cale sud 41 Voie Gabriel Lemesle Hauteville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Hauteville-sur-Mer, Manche Autres Lieu Hauteville-sur-Mer Adresse Hauteville-sur-Mer Manche Cale sud 41 Voie Gabriel Lemesle Ville Hauteville-sur-Mer lieuville Cale sud 41 Voie Gabriel Lemesle Hauteville-sur-Mer Departement Manche

Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauteville-sur-mer/

Initiation au Tai Qi Gong Hauteville-sur-Mer 2022-07-28 was last modified: by Initiation au Tai Qi Gong Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer 28 juillet 2022 41 Voie Gabriel Lemesle Cale sud Hauteville-sur-Mer Manche

Hauteville-sur-Mer Manche