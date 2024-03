Initiation au surfcasting Office de Tourisme Binic-Étables-sur-Mer, vendredi 26 juillet 2024.

Lors d’une séance en fin de journée, vous vous familiarisez avec le matériel, la gestuelle les appâts et les montages liés à cette technique. Se munir une lampe frontale. Le rendez-vous sera sur une plage à proximité de Binic et vous sera communiqué en temps voulu en fonction des conditions météo. Groupe de 10 personnes maximum. Pré-inscription à l’Office de Tourisme de Binic-Etables-sur-Mer et paiement sur place. Le moniteur est agrée Guide de Pêche. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 19:00:00

fin : 2024-07-26 22:00:00

Office de Tourisme 6 Place le Pomellec

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

