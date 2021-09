Lacanau Lacanau Gironde, Lacanau Initiation au surf pour mal et non-voyants / Lacanau Surf Club Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Participez à une journée d'initiation au surf pour mal et non-voyants organisée par See Surf qui aura lieu le dimanche 26 septembre 2021. Où ? Au Lacanau Surf Club – LSC Pour quoi faire ? Pour accueillir des déficients visuels, enfants et adultes, de tout horizon et leur faire découvrir la pratique du surf. Les journées sont encadrées par une équipe bénévoles See Surf et un moniteur du Lacanau Surf Club.

Détails Catégories d'évènement: Gironde, Lacanau