Manche

Initiation au stand-up paddle avec le CRNG Granville, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Granville. Initiation au stand-up paddle avec le CRNG 2021-07-05 – 2021-08-27

Granville Manche Venez vous initier au stand-up paddle, support idéal pour avoir de belles sensations de glisse et découvrir la baie en s’amusant. Séance d’1h30 encadrée par un moniteur diplômé. Dès 14 ans.

Détails Catégories d’évènement: Granville, Manche Autres Lieu Granville Adresse Ville Granville lieuville 48.83485#-1.59535