Seignosse Landes EUR 20 20 En famille ou entre amis, venez tester nos planches équipées de moteur électrique, 100% écoresponsable. Les sensations seront au rendez-vous ! Plusieurs sessions de 30 minutes dans la matinée à partir de 10h et jusqu’à 12h.

Tarif : 20€ par personne

Accessible à tous, à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire au 06 63 32 30 16.

