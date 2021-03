Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Landes, Moliets-et-Maa Initiation au Skate par Soon Line Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Moliets-et-Maa

Initiation au Skate par Soon Line, 22 mai 2021-22 mai 2021, Moliets-et-Maa. Initiation au Skate par Soon Line 2021-05-22 – 2021-05-22

Moliets-et-Maa Landes EUR 25 25 Un cours de skate encadré par un moniteur diplômé d’état en toute sécurité sur un skate parc tout proche. C’est le moment d’en profiter!!

Tous les lundis et samedis du 10 avril au 30 juin.

