Initiation au Shorinji Kempo Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 17 février 2024, Paris.

Le samedi 17 février 2024

de 15h00 à 18h30

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Venez découvrir le Shorinji Kempo à la MCJP !

–

Séance de 15h >

pour les 8-12 ans

–

Séance de 17h >

pour les adultes – à partir de 8 ans

Partez à la découverte du

Shorinji Kempo, l’un des neuf budō

modernes, héritiers des arts martiaux traditionnels japonais.

Créé en 1947 et apparu en

France en 1972 grâce à maître Aosaka, c’est également un système efficace de self-defense. On y apprend à se protéger

contre divers types d’agressions physiques, mais aussi à gagner en confiance et

à faire grandir en soi des qualités essentielles à une vie harmonieuse en

société.

C’est un art accessible à

tous, sans limite d’âge, chacun pratiquant en fonction de ses capacités.

L’apprentissage évolue progressivement des mouvements de base vers une

complexité croissante, à la découverte des 600 techniques composant

l’arsenal technique.

Au cours de cet atelier, vous

allez tout d’abord pouvoir découvrir ce qu’est le Shorinji Kempo à travers une

courte présentation de la discipline, puis observer les premiers gestes grâce à

une démonstration réalisée par les élèves de maître Aosaka, du club

« Paris Shibu », pour ensuite se mettre à la pratique et s’imprégner

de cet art.

Une tenue adaptée à toute

sorte de mouvements est recommandée.

Coorganisation : Club « Paris Shibu »

Maison de la culture du Japon à Paris 101bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/initiation-au-shorinji-kempo +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/initiation-au-shorinji-kempo

Photo © Club « Paris Shibu »