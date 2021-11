Mérignac Ecole Marcelin Berthelot Gironde, Mérignac Initiation au self-défense et débat Ecole Marcelin Berthelot Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

A l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une initiation au self-défense est proposée par l'association Matsukazé et Ludovic Caudéran le vendredi 26 novembre 2021 à 19h au gymnase de l'école Marcelin-Berthelot. L'initiation sera suivie d'un débat accompagné d'un thé et cocktail japonais sur le self-défense et la lutte contre les violences faites aux femmes. Places limitées, sur inscription : www.aikido-matsukaze.com ou ludovic.cauderan@gmail.com

### Informations pratiques
* Initiation au self-défense et débat
* Le vendredi 26 novembre 2021 à 19h
* au gymnase de l'école Marcelin-Berthelot, 132 Av. Aristide Briand, 33700 Mérignac
* Renseignements et réservation : www.aikido-matsukaze.com et ludovic.cauderan@gmail.com

A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une initiation au self-défense suivie d’un débat est proposée le vendredi 26 novembre 2021. Ecole Marcelin Berthelot 132 Avenue Aristide Briand 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde

