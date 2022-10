Initiation au self défense et atelier santé bien-être en ostéopathie Centre Paris Anim’ Curial Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Initiation au self défense et atelier santé bien-être en ostéopathie Centre Paris Anim’ Curial, 22 novembre 2022, Paris. Le mardi 22 novembre 2022

de 14h00 à 17h00

. gratuit

« Vous ne pouvez pas savoir où, quand et si vous serez agressé, mais vous pouvez anticiper et vous préparer à cette éventualité. » Espace 19 et Libres Terres des Femmes proposent une initiation au Self Défense, avec Ladies System Defense, à destination des femmes afin qu’elles puissent avoir confiance en elles et prendre en main leur sécurité. Elles pourront ainsi mieux se défendre face aux agressions dont elles peuvent être victimes que ce soit dans le travail, au sein de la famille ou dans la rue. Ensuite un ostéopathe viendra éclairer les femmes sur la manière de préserver leur santé suite à un traumatisme : douleurs, hygiène de vie, bien-être, etc. Echanges avec le public. Initiation Self Défense Atelier santé bien-être en ostéopathie Centre Paris Anim’ Curial 16 rue Colette Magny 75019 Paris Contact : 09 81 64 84 58 roukiatou.sissoko@espace19.org https://www.facebook.com/espace.19 https://www.facebook.com/espace.19 www.espace19.org

Ladies System Defense

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Curial Adresse 16 rue Colette Magny Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Curial Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Curial Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Initiation au self défense et atelier santé bien-être en ostéopathie Centre Paris Anim’ Curial 2022-11-22 was last modified: by Initiation au self défense et atelier santé bien-être en ostéopathie Centre Paris Anim’ Curial Centre Paris Anim' Curial 22 novembre 2022 Centre Paris Anim' Curial Paris Paris

Paris Paris