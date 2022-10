Initiation au Sashiko atelier Machin machine et Cie Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 22 octobre 2022

40 € matériel fournis ( 6 participant(e)s maximum)

Atelier d’initiation à l’art de la reprise japonaise Madeleine, spécialiste du Sashiko vous initie à cet art traditionnel de la broderie japonaise atelier Machin machine et Cie 9 rue du Transvaal 75020 Paris Contact : https://www.machinmachineetcie.com/

@madeleine Réparation d’un jean

