Dans le cadre de l’animation de l’ouverture des cours au public (cours d’écoles parisiennes), nous aurons un IMMENSE plaisir à vous retrouver sur quatre samedis en 2021 (d’autres en 2022) pour vous initier à la pratique du sabre laser sportif ! Le sabre laser, cette arme mythique issue d’une des plus célèbres saga cinématographiques, vient à vous, à Paris. Des animations autour de la pratique sportive du sabre laser sont organisées, quatre samedis d’ici la fin 2021, dans différentes cours d’écoles parisiennes, par la Sport Saber League, club incontournable à Paris, en France et même dans le monde ;-) Démonstrations et surtout initiations sont au programme alors venez nous retrouver ! Animations -> Atelier / Cours Ecole élémentaire Jeanne d’Arc (école A) 33, place Jeanne-d’Arc Paris 75013

14 : Olympiades (342m) 6 : Nationale (496m)

Contact :Sport Saber League 0663510642 francois@sportsaberleague.com https://sportsaberleague.com/ https://www.facebook.com/events/439687490836003?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://twitter.com/SaberLeague

