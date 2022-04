Initiation au Roller

Initiation au Roller, 21 avril 2022, . Initiation au Roller

2022-04-21 – 2022-04-21 Retrouvez l’équipe des Rollerstones pour une initiation au roller en famille. Cette séance pratique d’agilité en salle vous apprendra les techniques du patin à roulettes : déplacements, obstacles, freinage. Une activité ludique en toute convivialité et adaptée au niveau de chacun. Rendez-vous : Jeudi 21/04 à 14h LA FORMULE COMPREND

Initiation au roller par l’association berckoise “les Rollerstones” – les rollers, les casques et les protections sont fournis. Privilégiez tout de même votre matériel. Durée 2 h / A partir de 6 ans / Difficulté 3 / 5

Tarif : 12€ sur réservation https://monvillagevacances.ellohaweb.com/activites/roller.html en vente à l’Office de Tourisme +33 3 21 09 50 00 https://monvillagevacances.ellohaweb.com/ Retrouvez l’équipe des Rollerstones pour une initiation au roller en famille. Cette séance pratique d’agilité en salle vous apprendra les techniques du patin à roulettes : déplacements, obstacles, freinage. Une activité ludique en toute convivialité et adaptée au niveau de chacun. Rendez-vous : Jeudi 21/04 à 14h LA FORMULE COMPREND

Initiation au roller par l’association berckoise “les Rollerstones” – les rollers, les casques et les protections sont fournis. Privilégiez tout de même votre matériel. Durée 2 h / A partir de 6 ans / Difficulté 3 / 5

Tarif : 12€ sur réservation https://monvillagevacances.ellohaweb.com/activites/roller.html en vente à l’Office de Tourisme dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville