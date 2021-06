Initiation au Qi Gong Modane, 28 juin 2021-28 juin 2021, Modane.

Initiation au Qi Gong 2021-06-28 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-30

Modane Savoie

Venez équilibrer le Yin et le Yang, renforcer et nourrir votre corps.

Quelques mouvements pour mettre l’énergie en mouvement.

Une méditation taoïste pour booster la vitalité et installer le calme intérieur.

Inscription à l’Office de tourisme .

