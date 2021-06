Blainville-sur-Mer Blainville-sur-Mer Blainville-sur-Mer, Manche Initiation au Qi-Gong à la plage Blainville-sur-Mer Blainville-sur-Mer Catégories d’évènement: Blainville-sur-Mer

Initiation au Qi-Gong à la plage 2021-07-31 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-31 11:00:00 11:00:00

Blainville-sur-Mer Manche

Le Qi Gong des 5 animaux est une méthode de QI GONG qui va stimuler votre vitalité. Une importance particulière est donnée à l'étirement (ouverture des articulations), à la respiration et à l'extension de la colonne vertébrale pour développer l'énergie. Les mouvements lents, réguliers et harmonieux permettent un assouplissement global du corps.

+33 6 76 96 49 03

