Puits des Bans, le dimanche 3 octobre à 08:00

Aucune limite d’âge mais être capable de marcher sur un sentier de montagne une quinzaine de minutes.

10 euros, matériel fourni.

Par petit groupe, en fonction de votre motivation et votre niveau sportif, venez découvrir le monde souterrain du Dévoluy

2021-10-03T08:00:00 2021-10-03T18:00:00

