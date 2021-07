Velanne Velanne Isère, Velanne Initiation au potager agroécologique Velanne Velanne Catégories d’évènement: Isère

Initiation au potager agroécologique Velanne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Velanne. Initiation au potager agroécologique 2021-07-03 09:00:00 – 2021-07-03 17:00:00 Route des Bruyères A l’Humosphère

Velanne Isère Velanne EUR 45 Pour ceux qui n’ont jamais jardiné, pour ceux qui ont des questions spécifiques à leur potager, terrain, à l’implantation, pour réussir les semis… Sur place, des exemples à observer et discuter, des techniques de bases à essayer et des réponses ! humosphereal@gmail.com +33 4 76 55 33 04 dernière mise à jour : 2021-06-15 par

