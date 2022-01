Initiation au plessage de haies champêtres Saint-Martin-de-Seignanx, 8 février 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

Initiation au plessage de haies champêtres CPIE 2028 Route d’Arremont Saint-Martin-de-Seignanx

2022-02-08 09:30:00 – 2022-02-08 16:00:00 CPIE 2028 Route d’Arremont

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

EUR Répertorié au Patrimoine Culturel Immatériel de France, ce savoir-faire technique et ancestral nous permet de créer des clôtures vivantes, tout à la fois refuges pour la biodiversité et très esthétiques. Elles sont également un moyen durable et productif de végétaliser nos paysages avec les essences locales. Un beau geste pour favoriser la vie sauvage et limiter grillages et barbelés …

Jaime Jimenez sera votre guide pour cette journée entière d’initiation.

Réservation obligatoire.

Rendez-vous à 9h30 au CPIE.

Sur réservation avant le 7 février.

Découvrez toutes les animations du CPIE sur le site www.cpie-seignanx.com à la rubrique Agenda.

Répertorié au Patrimoine Culturel Immatériel de France, ce savoir-faire technique et ancestral nous permet de créer des clôtures vivantes, tout à la fois refuges pour la biodiversité et très esthétiques. Elles sont également un moyen durable et productif de végétaliser nos paysages avec les essences locales. Un beau geste pour favoriser la vie sauvage et limiter grillages et barbelés …

Jaime Jimenez sera votre guide pour cette journée entière d’initiation.

Réservation obligatoire.

Rendez-vous à 9h30 au CPIE.

Sur réservation avant le 7 février.

Découvrez toutes les animations du CPIE sur le site www.cpie-seignanx.com à la rubrique Agenda.

+33 5 59 56 16 20

Répertorié au Patrimoine Culturel Immatériel de France, ce savoir-faire technique et ancestral nous permet de créer des clôtures vivantes, tout à la fois refuges pour la biodiversité et très esthétiques. Elles sont également un moyen durable et productif de végétaliser nos paysages avec les essences locales. Un beau geste pour favoriser la vie sauvage et limiter grillages et barbelés …

Jaime Jimenez sera votre guide pour cette journée entière d’initiation.

Réservation obligatoire.

Rendez-vous à 9h30 au CPIE.

Sur réservation avant le 7 février.

Découvrez toutes les animations du CPIE sur le site www.cpie-seignanx.com à la rubrique Agenda.

Libre de droit

CPIE 2028 Route d’Arremont Saint-Martin-de-Seignanx

dernière mise à jour : 2022-01-21 par