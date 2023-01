INITIATION AU PARKOUR AVEC THOMAS DUDOUÉ Cholet Cholet Catégories d’Évènement: 49306

49306 Vous le connaissez tous : Thomas Dudoué, le multi finaliste de Ninja Warrior sur TF1 ! Il vous accueille dans sa salle pour une initiation de Parkour, cette discipline sportive acrobatique. Alors prêts ? Enfilez votre jogging, chaussez vos plus belles baskets. A partir de 10 ans

Baskets propres et vêtements de sport demandés.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

info-accueil@ot-cholet.fr +33 2 41 49 80 00 http://www.ot-cholet.fr/

