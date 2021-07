Initiation au pain levain Barcus, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Barcus.

Initiation au pain levain 2021-07-21 – 2021-07-21

Barcus Pyrénées-Atlantiques Barcus

EUR 15 15 Initiation à la fabrication du pain au levain pour adultes : pétrissage, façonnage à la main et cuisson four à bois.

Durée de l’atelier 5h environ

Rendez-vous à 10h à l’école de la chapelle de Barcus (coord gps 43.174462, -0.794600)

Apporter son pique-nique et tablier

Initiation à la fabrication du pain au levain pour adultes : pétrissage, façonnage à la main et cuisson four à bois.

Durée de l’atelier 5h environ

Rendez-vous à 10h à l’école de la chapelle de Barcus (coord gps 43.174462, -0.794600)

Apporter son pique-nique et tablier

+33 5 59 28 02 37

Initiation à la fabrication du pain au levain pour adultes : pétrissage, façonnage à la main et cuisson four à bois.

Durée de l’atelier 5h environ

Rendez-vous à 10h à l’école de la chapelle de Barcus (coord gps 43.174462, -0.794600)

Apporter son pique-nique et tablier

dernière mise à jour : 2021-07-08 par