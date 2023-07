Initiation au néerlandais – Ateliers linguistiques – Semaine des cultures étrangères Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Le samedi 30 septembre 2023

de 16h30 à 17h30

.Public adultes. gratuit

Réservations sur place, par téléphone ou en

ligne sur billetweb

« Welkom » « Tot ziens », « Dank u» … Découvrez les bases du néerlandais, cette langue germanique à mi-chemin entre l’allemand et l’anglais, le temps d’un atelier.

Les cours de

néerlandais s’adressent aux personnes qui ont des liens familiaux

avec des néerlandophones de France, des Pays-Bas ou de Belgique ; aux

salariés travaillant avec des néerlandophones ; à des étudiants souhaitant effectuer

des études ou un stage dans le pays ; mais aussi aux voyageurs attirés par les

plats pays, leur culture, leur art et façon de vivre. Et bien sûr, ces cours s’adressent à tous ceux

et celles qui souhaitent apprendre, par amour des langues, la langue étrangère

parlée la plus proche de Paris !

Le samedi 30 septembre, Ed Hansen, du Nouveau Centre Néerlandais, vous initie à sa langue maternelle!

A l’occasion de la Semaine internationale des langues étrangères, les « Pôle Langues » des bibliothèques de la Ville de Paris vous proposent de découvrir des langues du monde entier en partenariat avec le FICEP (Forum des Instituts Culturels Étrangers de Paris).

Pour connaître tous les rendez-vous de découverte linguistique dans les bibliothèques de la Ville de Paris, rendez-vous ici : https://www.paris.fr/evenements/ateliers-linguistiques-semaine-des-cultures-etrangeres-38508

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/initiation-au-neerlandais

libre de droit (hormis le logo Ficep)