Initiation au moulage en plâtre Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges, lundi 22 avril 2024.

Initiation au moulage en plâtre Initier les participants au moulage en plâtre à partir de formes simples (moule monobloc, deux parties ou quatre parties) et s’en servir pour faire des tirages en plâtre teinté. 22 24 avril Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges 190€ par personne 12 personnes max. Inscription jusqu’au 6 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T09:00:00+02:00 – 2024-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T09:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:00:00+02:00

Avec Auréline CALTAGIRONE

3 jours

Liste de matériel à apporter objet personnel.

Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555431412 »}, {« type »: « email », « value »: « virginie.desseix@ensad-limoges.fr »}]

moulage plâtre

© Auréline Caltagirone