Initiation au Modelage Granville, 21 avril 2022, Granville.

Initiation au Modelage Granville

2022-04-21 – 2022-04-21

Granville Manche

Initiation au modelage en façonnant un Hippocampe.

Apprenez à concevoir et façonner une sculpture en argile résistante à la cuisson. Initiez vous au modelage autour de la thématique de l’hippocampe, emblème granvillais.

Découverte des propriétés et des spécificités des différentes terres : grès, faïence, porcelaine, terre chamottée ou non. Conception et techniques préparatoires tel que le dessin, le croquis, les gabarits et les ébauches.

vtexier@katelem.com +33 6 25 17 92 78

Granville

dernière mise à jour : 2022-03-14 par