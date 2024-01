Initiation au mentalisme ENS Paris-Saclay Salle 1 i07 (Bâtiment Ouest) Gif-sur-Yvette, mardi 2 avril 2024.

Initiation au mentalisme Durant cet atelier, initiation au mentalisme, la compagnie Yvonne III, créée par une magicienne et une autrice, ouvrira les portes de son travail, au croisement entre magie et théâtre contemporain. Mardi 2 avril, 18h00 ENS Paris-Saclay Salle 1 i07 (Bâtiment Ouest) Gratuit sur inscription

Durant cet atelier, initiation au mentalisme, la compagnie Yvonne III, créée par une magicienne et une autrice, ouvrira les portes de son travail, au croisement entre magie et théâtre contemporain. L’enjeu, pour les participant·es, sera de découvrir cet art étrange et controversé qu’est le mentalisme, et en quoi il est surtout un questionnement d’écriture, et de réinvention originale des outils centenaires de la prestidigitation.

Ludique et réflexif, cet atelier permettra d’encore mieux appréhender le spectacle Les Clairvoyantes de la Scène de recherche.

ENS Paris-Saclay Salle 1 i07 (Bâtiment Ouest) 4 avenue des sciences Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

magie mentalisme

