Initiation au massage bien-être « le cœur, les mains » Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Initiation au massage bien-être « le cœur, les mains » Buis les Baronnies, 1 avril 2023, Buis-les-Baronnies . Initiation au massage bien-être « le cœur, les mains » 263 chemin du Menon Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies Drôme Buis les Baronnies 263 chemin du Menon

2023-04-01 – 2023-04-02

Buis les Baronnies 263 chemin du Menon

Buis-les-Baronnies

Drôme EUR 160 160 L’Initiation au massage bien-être « Le coeur, les Mains », est ouverte à tous.tes, elle peut être un préambule au formation niveau 1 et 2, ou simplement vous permettre de masser en famille ou entres amis.ies dans votre quotidien. estellefoureau@yahoo.fr https://www.estellefoureau.com/ Buis les Baronnies 263 chemin du Menon Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Buis-les-Baronnies Drôme Buis les Baronnies 263 chemin du Menon Ville Buis-les-Baronnies Departement Drôme Lieu Ville Buis les Baronnies 263 chemin du Menon Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies /

Initiation au massage bien-être « le cœur, les mains » Buis les Baronnies 2023-04-01 was last modified: by Initiation au massage bien-être « le cœur, les mains » Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies 1 avril 2023 263 chemin du Menon Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies Drôme Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies Drôme

Buis-les-Baronnies Drôme