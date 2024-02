Initiation au massage bien-être dos place des aliés Salins-les-Bains, mercredi 28 février 2024.

Avec cette initiation, il est proposé de découvrir et d’apprendre les bases du massage californien pour le dos. L’occasion de donner et de recevoir, d’apprendre pour le plaisir et sans pression.

Un temps pour ralentir, développer ses ressentis et affiner son toucher. Initiation au massage bien-être dans le cadre des activité de l’association Althaïr. Environ un atelier par vacances scolaires.

Tarif 40 euros Adhésion à l’Association (10 euros/personne).

Infos Sarah contact@corpsetplantes.fr 06.28.10.96.69 https://corpsetplantes.fr/agenda/ Inscriptions Association Althaïr, tél. 09.61.44.01.38 Email althairsalins@gmail.com Groupe de 4 à 6 personnes. L’initiation a lieu à Salins-les-Bains (infos accès après inscription). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-02-28 18:00:00

place des aliés Local Althaïr

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté associationalthair@free.fr

L’événement Initiation au massage bien-être dos Salins-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA