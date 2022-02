Initiation au mah-jong Musée Georges Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du dimanche 27 février au dimanche 29 mai à Musée Georges Labit

### Atelier “Initiation au mah-jong” par le Blue Frog Mah-Jong Club de Toulouse Avec le Blue Frog Mah-jong Club de Toulouse, initiez-vous au Mah-jong dans la bonne humeur ! Le mah-jong est un jeu de société d’origine chinoise qui se joue à quatre joueurs, avec des pièces appelées tuiles. Associant tactique, stratégie, calcul et psychologie, ainsi qu’une part plus ou moins importante de chance selon la règle jouée, le mah-jong est un jeu d’argent très populaire en Asie orientale et dans la plupart des communautés chinoises et japonaises du monde. Au musée Georges-Labit, il se joue sans argent mais avec le sourire ! ### Infos pratiques * Les dimanches 27 février, 27 mars, 24 avril et 29 mai de 14h à 17h * Durée : 1h * Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81 * Adultes : 30 personnes maximum

Atelier gratuit

Musée Georges Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France

2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T16:59:00;2022-03-27T14:00:00 2022-03-27T16:59:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T16:59:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T16:59:00

