Initiation au Longe Côte Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Initiation au Longe Côte Hendaye, 14 juillet 2022, Hendaye. Initiation au Longe Côte Sur la plage, face à cabane La Baleine Boulevard de la Mer Hendaye

2022-07-14 09:15:00 – 2022-07-14 10:15:00 Sur la plage, face à cabane La Baleine Boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques RÉSERVATION OBLIGATOIRE. PAS DE RETARD AUTORISÉ. Durée de l’activité : 1h00 Il est obligatoire de venir avec des chaussons d’eau ou vieux tennis.

Une combinaison n’est pas nécessaire en été. Conditions :

– Être âgé de plus de 15 ans.

Sur la plage, face à cabane La Baleine Boulevard de la Mer Hendaye

Lieu Hendaye Adresse Sur la plage, face à cabane La Baleine Boulevard de la Mer Ville Hendaye

