Initiation au Longe Côte

Initiation au Longe Côte, 21 juillet 2022, . Initiation au Longe Côte

2022-07-21 09:15:00 – 2022-07-21 10:15:00 Réservation obligatoire. Pas de retard autorisé. Durée de l’activité : 1h00 Il est obligatoire de venir avec des chaussons d’eau ou vieux tennis.

Une combinaison n’est pas nécessaire en été. Conditions :

– Être âgé de plus de 15 ans.

– Ne pas avoir subi d’opération dans les derniers mois car cours assez tonique. Capacité max : 20 personnes avec 2 coachs. Réservation obligatoire. Pas de retard autorisé. Durée de l’activité : 1h00 Il est obligatoire de venir avec des chaussons d’eau ou vieux tennis.

Une combinaison n’est pas nécessaire en été. Conditions :

– Être âgé de plus de 15 ans.

– Ne pas avoir subi d’opération dans les derniers mois car cours assez tonique. Capacité max : 20 personnes avec 2 coachs. Réservation obligatoire. Pas de retard autorisé. Durée de l’activité : 1h00 Il est obligatoire de venir avec des chaussons d’eau ou vieux tennis.

Une combinaison n’est pas nécessaire en été. Conditions :

– Être âgé de plus de 15 ans.

– Ne pas avoir subi d’opération dans les derniers mois car cours assez tonique. Capacité max : 20 personnes avec 2 coachs. dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville