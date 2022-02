Initiation au lombricompostage Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre, le jeudi 17 février à 18:30

Initiation au lombricompostage —————————— ### Le 17 FÉVR. à18:30 Maison de l’Environnement 66 rue de la Division du Général Leclerc Arcueil Vous souhaitez découvrir comment fonctionne un lombricomposteur ? Vous avez besoin de conseils pour utiliser celui que vous avez déjà chez vous ? On vous attend pour une initiation au lombricompostage. A partir de 12 ans Proposé par la maison de l’environnement Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

