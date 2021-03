Initiation au (lombri-)compostage En ligne, 3 juin 2021-3 juin 2021, Lille.

Initiation au (lombri-)compostage

En ligne, le jeudi 3 juin à 17:30

Atelier compostage et lombricompostage ————————————– Que vous soyez initié ou néophyte, venez poser toutes vos questions sur le compostage et le lombricompostage, collectif et individuel. ### → Jeudi 3 juin 2021 de 17h30 à 18h30 Cet atelier se déroulera exceptionnellement en format webinaire (en ligne). Suite à votre inscription en ligne, vous recevrez le jour J, un lien de connexion à la conférence. Inscription gratuite via ce formulaire : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeillrg_5Ezqch5YeoE_6F1cU8J4DvmMek0_63g8Z2iyvfKLA/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeillrg_5Ezqch5YeoE_6F1cU8J4DvmMek0_63g8Z2iyvfKLA/viewform?usp=sf_link)

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

En ligne Lille Lille Lille-Centre



