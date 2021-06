Paris Square Lionel Assouad Paris Initiation au Kinomichi Square Lionel Assouad Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’association Contact et Énergie vous fait découvrir le Kinomichi ! Initiez-vous à cet art de bien-être issu des arts martiaux et des gymnastiques douces à travers la pratique du jo (canne) et du bokken (sabre de bois). Pour adultes. Animations -> Atelier / Cours Square Lionel Assouad 18 rue de Châtillon Paris 75014

