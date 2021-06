Favières Favières Favières, Meurthe-et-Moselle INITIATION AU KAYAK Favières Favières Catégories d’évènement: Favières

INITIATION AU KAYAK Favières, 12 juin 2021-12 juin 2021, Favières. INITIATION AU KAYAK 2021-06-12 12:30:00 12:30:00 – 2021-06-12 18:30:00 18:30:00

Favières Meurthe-et-Moselle Favières L’association ALTCK- Kayak & Dragon de Toul vous propose de vous initiez au Kayak. 6 Sessions de 50min avec 16 participants maximum par session seront proposées. Les séances débuteront à 12h35, 13h35, 14h35, 15h35, 16h35 et 17h35. Cette animation sera essentiellement axée sur le jeu, avec des Fous rires garantis !!! Conditions pour participer: savoir nager, avoir des chaussures fermées, apporter une casquette, des vêtements de rechanges et de l’eau en quantité suffisante. NB: Nous vous invitions à vous présentez environ 10 minutes avant le début de l’activité.

NB2: Les places étant restreintes, les premiers arrivés seront les premiers servies et aucune réservation ne sera prise en amont.

+33 3 83 51 63 09 https://baseloisirsfaviere.wixsite.com/monsite

NB2: Les places étant restreintes, les premiers arrivés seront les premiers servies et aucune réservation ne sera prise en amont.

Base de ravières

