Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Oise, Troussures Initiation au jeûne dans la prière Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

Troussures

Initiation au jeûne dans la prière Troussures – Notre-Dame de Cana, 28 février 2022, Troussures. Initiation au jeûne dans la prière

du lundi 28 février 2022 au vendredi 4 mars 2022 à Troussures – Notre-Dame de Cana

Du 28 février au 4 mars au prieuré Notre-Dame de Cana. **Initiation au jeûne dans la prière** Découvrir les bienfaits spirituels et naturels du jeûne. Allier conversion et écologie intérieure à l’écoute des Pères du désert. Une pratique adaptée à chacun. Entrée en carême. Prédicateur: Frère Marie Alexandre , Monsieur Brebion Nicodème Public : Tout public Frais de réservation/personne : 90.00 €

Sur inscription

Entrée en carême. Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T10:00:00 2022-02-28T23:59:00;2022-03-01T00:00:00 2022-03-01T23:59:00;2022-03-02T00:00:00 2022-03-02T23:59:00;2022-03-03T00:00:00 2022-03-03T23:59:00;2022-03-04T00:00:00 2022-03-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures lieuville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures