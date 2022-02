Initiation au jeu d’échecs Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Initiation au jeu d’échecs Ludomédiathèque Colette, 10 juin 2022, Tourcoing. Initiation au jeu d’échecs

Ludomédiathèque Colette, le vendredi 10 juin à 17:30

Les échecs s’invitent en ludothèque. Alors si vous voulez apprendre à déplacer vos pions dans le bon sens et sans devenir fous, venez découvrir le jeu des rois ! (et des reines).

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 5 ans.

Les échecs s’invitent en ludothèque. Alors si vous voulez apprendre à déplacer vos pions dans le bon sens et sans devenir fous, venez découvrir le jeu des rois ! (et des reines). Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing Bourgogne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T17:30:00 2022-06-10T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Ludomédiathèque Colette Adresse 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Ludomédiathèque Colette Tourcoing Departement Nord

Ludomédiathèque Colette Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Initiation au jeu d’échecs Ludomédiathèque Colette 2022-06-10 was last modified: by Initiation au jeu d’échecs Ludomédiathèque Colette Ludomédiathèque Colette 10 juin 2022 Ludomédiathèque Colette Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord