Dordogne Initiation au jeu de rôle de WUrm et à plusieurs jeux de plateau sur la Préhistoire avec Emmanuel Roudier et La Confrérie des jeteurs de dés. Une journée Paléoludique pour découvrir en famille une large sélection de jeux sur le thème de la Préhistoire. L’éditeur de jeux Oka Luda sera également présent et proposera des parties de son nouveau jeu de plateau Aurignac. A partir de 5 ans. Accès libre. Initiation au jeu de rôle de WUrm et à plusieurs jeux de plateau sur la Préhistoire avec Emmanuel Roudier et La Confrérie des jeteurs de dés. A partir de 5 ans. Accès libre. +33 5 53 06 06 97 ©Okaluda

