Initiation au jeu de rôle chez Lovecraft Bibliothèque publique d’information, 26 avril 2023, Paris. Le mercredi 26 avril 2023

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit Entrée sur inscription, dans la limite des places disponibles Inscription pour l’atelier par mail à

nouvelle-generation@bpi.fr (6 places) Pour entrer dans la bibliothèque : empruntez la file verte (“Accès Bpi”) puis accédez au Niveau 2 par les escalators. Dans le cadre du cycle Jeux de Rôle, la Bpi vous propose une partie d’initiation pour découvrir les bases du jeu de rôle. Venez vous frotter aux Grands Anciens lors d’une aventure dans l’univers de Lovecraft. Votre petite équipe d’infortunés compagnons réussira-t-elle à ne pas sombrer dans la folie face aux horreurs oubliées qui rodent ? Cet atelier est accessible aux débutants. Tout le matériel est fourni sur place. Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/initiation-au-jeu-de-role-chez-lovecraft/ nouvelle-generation@bpi.fr https://agenda.bpi.fr/evenement/initiation-au-jeu-de-role-chez-lovecraft/

Cyril Driay

