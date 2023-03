Initiation au jeu de rôle, à la salle Molière à Amboise Amboise Catégories d’Évènement: Amboise

Indre-et-Loire Initiation au jeu de rôle organisée par le Cercle d’Ambacques, le 18 mars de 16h à 22h.

Buvette – Restauration – Commerçants spécialisés – Initiation au jeu de rôle, à « Heroquest », au wargame à partir de 10 ans – Animation jeux de société pour les petits – Présentation du jeu « Epic Battle Stories » par son créateur.

Entrée libre

lecercledambacquesasso@gmail.com

