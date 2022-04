Initiation au jeu de quilles de 9

Initiation au jeu de quilles de 9, 19 août 2022, . Initiation au jeu de quilles de 9

2022-08-19 – 2022-08-19 EUR Des passionnés de ce jeu traditionnel vous attendent afin de vous présenter et vous initier à cet exercice d’habileté où vous devez faire tomber les 9 quilles de 96 cm de haut.

L’atmosphère du traditionnel quiller landais vous attend pour un chaleureux moment de découverte!

A partir de 14 ans.

