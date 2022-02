Initiation au jeu de cartes Pokémon Ludothèque La Marelle Albi Catégories d’évènement: Albi

Initiation au jeu de cartes Pokémon Ludothèque La Marelle, 19 mars 2022, Albi. Initiation au jeu de cartes Pokémon

Ludothèque La Marelle, le samedi 19 mars à 15:30

De 15h30 à 17h, ludothèque la Marelle 12 Rue de la Violette. 05 63 54 90 85 Venez découvrir ou partager (à partir de 6 ans) un moment avec des passionnés de ce jeu. Ludothèque La Marelle 12 Rue de la Violette, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T15:30:00 2022-03-19T17:00:00

Ludothèque La Marelle 12 Rue de la Violette, 81000 Albi Albi Tarn

