Nice Nice Alpes-Maritimes, Nice Initiation au jardinage écologique Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Initiation au jardinage écologique Nice, 3 novembre 2021, Nice. Initiation au jardinage écologique 2021-11-03 – 2021-11-03 Maison de l’Environnement 31 av Castellane NICE

Nice Alpes-Maritimes Les enfants découvriront des plantes et aromates de saison tout en s’initiant au jardinage écologique avec l’association Shilakong. environnement@ville-nice.fr +33 4 97 07 24 60 dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Maison de l'Environnement 31 av Castellane NICE Ville Nice lieuville 43.71421#7.25495