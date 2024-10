Initiation au horse-ball Les Salles-de-Castillon, jeudi 24 octobre 2024.

Initiation au horse-ball

Les Salles-de-Castillon Gironde

Initiation au horse-ball sur grands poneys et shetlands.

de 9h30 à 17h prévoir son pique-nique.

La journée pour les membres du club 50 €

Pour les cavaliers extérieurs au club 60 €

inscriptions et infos 06.08.24.13.32

La journée du 29 octobre proposera aussi une autre animation Travail et jeux à pied. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-24 09:30:00

fin : 2024-10-24 17:00:00

Les Salles-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesarmesdebrandeau@gmail.com

L’événement Initiation au horse-ball Les Salles-de-Castillon a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Castillon-Pujols

jeudi 24 octobre 2024 Initiation au horse-ball Les Salles-de-Castillon Initiation au horse-ball Les Salles-de-Castillon Gironde 2024-10-24 à .