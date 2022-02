Initiation au Hip Hop Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Initiation au Hip Hop

Maison de quartier de Porchefontaine, le samedi 2 avril 2022

Maison de quartier de Porchefontaine, le samedi 2 avril à 10:30

**Initiation à la danse Hip Hop** Association Groove Nation Découverte des bases de cette danse debout à travers des exercices techniques puis apprentissage d’une petite chorégraphie, partage des valeurs de cette culture « Peace, Unity, Love and Having Fun ! » SAMEDI 2 AVRIL À 10H30 Maison de quartier de Porchefontaine Durée : 1h De 7 à 11 ans Sur inscription à [groovenation@live.fr](mailto:groovenation@live.fr) [www.versailles.fr/bazarts-des-momes-2022/](http://www.versailles.fr/bazarts-des-momes-2022/)

Maison de quartier de Porchefontaine 86, rue Yves Le Coz, Versailles

