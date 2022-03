Initiation au greffage Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Initiation au greffage Argentan, 2 avril 2022, Argentan. Initiation au greffage Verger d’Argentan Rue Léopoldine Argentan

2022-04-02 15:00:00 – 2022-04-02 17:00:00 Verger d’Argentan Rue Léopoldine

Argentan Orne Les croqueurs de pommes du Pays d’argentan vous proposent une initiation au greffage dans le verger d’Argentan. Les croqueurs de pommes du Pays d’argentan vous proposent une initiation au greffage dans le verger d’Argentan. joel_chauveau@orange.fr +33 6 72 08 34 37 Les croqueurs de pommes du Pays d’argentan vous proposent une initiation au greffage dans le verger d’Argentan. Verger d’Argentan Rue Léopoldine Argentan

