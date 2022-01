Initiation au grand comptage des oiseaux du jardin Livarot-Pays-d’Auge, 23 janvier 2022, Livarot-Pays-d'Auge.

Initiation au grand comptage des oiseaux du jardin Parc du Manoir de l’Isle Livarot Livarot-Pays-d’Auge

2022-01-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-01-23 11:00:00 11:00:00 Parc du Manoir de l’Isle Livarot

Livarot-Pays-d’Auge Calvados Livarot-Pays-d’Auge

Nous vous proposons une initiation au grand comptage des oiseaux du jardin.

Le grand comptage des oiseaux du jardin, un programme de science participative porté par le Groupe Ornithologique Normande (G.O.Nm), la Ligue de protection des oiseaux France (L.P.O.) et le Muséum d’Histoire Naturel.

Le grand comptage national aura lieu le week-end des 29 & 30 janvier 2022 (retrouvez toutes les informations gcoj.gonm.org), pour permettre au plus grand nombre de personne de participer, le service environnement de la CALN accompagné de bénévoles du G.O.Nm proposeront le dimanche 23 janvier des ateliers de découverte de l’opération et apprendre à reconnaître les principales espèces sur différents secteurs de l’agglomération.

