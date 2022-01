Initiation au Grand Comptage des Oiseaux de Jardin Saint-Laurent-sur-Mer, 23 janvier 2022, Saint-Laurent-sur-Mer.

Initiation au Grand Comptage des Oiseaux de Jardin Saint-Laurent-sur-Mer

2022-01-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-01-23 12:00:00 12:00:00

Saint-Laurent-sur-Mer Calvados Saint-Laurent-sur-Mer

En prévision du Grand Comptage des Oiseaux de Jardin qui aura lieu les 29 et 30 janvier prochains, venez apprendre à identifier et compter les oiseaux communs lors d’une animation gratuite à St Laurent sur Mer!

Chaussures de marche et jumelles conseillées.

Réservation obligatoire :

elan.nature.animations@gmail.com

06 89 11 44 01

ou sur la page facebook: Elan Nature

Elan Nature

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT Isigny-Omaha