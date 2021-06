Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord Initiation au graffiti Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Initiation au graffiti

du samedi 12 juin au dimanche 13 juin à Maison Folie Moulins

L’exposition BIG Retro, c’est aussi l’occasion pour petit.e.s et grand.e.s de s’essayer au graffiti ! Pendant la durée de l’exposition, retrouvez différents artistes pour vous initier à des techniques différentes et surprenantes. François Lanteaume, artiste lillois, vous fait découvrir plusieurs de ces techniques. **12 & 13 juin : initiation au graffiti (4 séances d’atelier au choix)** L’artiste François Lanteaume vous invite à explorer toutes les facettes de la culture visuelle hip-hop et ses évolutions, de l’émergence dans la rue aux murs lisses des galeries. Après une introduction à l’histoire du graffiti, il vous proposera une initiation : comment faire son premier tag, manipuler une bombe de peinture, comprendre les enjeux d’un pochoir, des collages ou encore du lettrage végétal. _Atelier pour tout le monde à partir de 10 ans (enfants accompagnés)_ _Dans le cadre de l’exposition BIG Retro, du 5 juin au 25 juillet à la maison Folie Moulins_

Gratuit, réservations conseillées

Atelier dans le cadre de l'exposition BIG Retro, avec François Lanteaume
Maison Folie Moulins
47 rue d'Arras, Lille

2021-06-12T14:30:00 2021-06-12T16:00:00;2021-06-12T16:30:00 2021-06-12T18:00:00;2021-06-13T14:30:00 2021-06-13T16:00:00;2021-06-13T16:30:00 2021-06-13T18:00:00

