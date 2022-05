Initiation au golf Montboucher-sur-Jabron Montboucher-sur-Jabron Catégories d’évènement: Drôme

Montboucher-sur-Jabron

Initiation au golf Montboucher-sur-Jabron, 14 mai 2022, Montboucher-sur-Jabron. Initiation au golf Rue du Monard Golf de la Valdaine Montboucher-sur-Jabron

2022-05-14 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-14 18:00:00 18:00:00 Rue du Monard Golf de la Valdaine

Montboucher-sur-Jabron Drôme Montboucher-sur-Jabron Pourquoi ne pas essayer le golf ? Nos moniteurs vous proposent de découvrir ce sport au travers d’initiations gratuites ! Initiations ouvertes aux petits comme aux grands /10 personnes par session. Durée : 1 h. golf@domainedelavaldaine.com +33 4 75 00 71 33 Rue du Monard Golf de la Valdaine Montboucher-sur-Jabron

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montboucher-sur-Jabron Autres Lieu Montboucher-sur-Jabron Adresse Rue du Monard Golf de la Valdaine Ville Montboucher-sur-Jabron lieuville Rue du Monard Golf de la Valdaine Montboucher-sur-Jabron Departement Drôme

Montboucher-sur-Jabron Montboucher-sur-Jabron Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montboucher-sur-jabron/

Initiation au golf Montboucher-sur-Jabron 2022-05-14 was last modified: by Initiation au golf Montboucher-sur-Jabron Montboucher-sur-Jabron 14 mai 2022 Drôme Montboucher-sur-Jabron

Montboucher-sur-Jabron Drôme