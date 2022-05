Initiation au golf Châtenoy-en-Bresse Châtenoy-en-Bresse Catégories d’évènement: Châtenoy-en-Bresse

Saône-et-Loire

Initiation au golf Châtenoy-en-Bresse, 12 juillet 2022, Châtenoy-en-Bresse. Initiation au golf Route de Châtenoy Golf de la Roseraie Saint Nicolas Châtenoy-en-Bresse

2022-07-12 – 2022-07-12 Route de Châtenoy Golf de la Roseraie Saint Nicolas

Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire Châtenoy-en-Bresse 22 22 EUR En famille, seul ou entre amis, découvrez les fondamentaux du golf au cours de cette initiation d’1h30 animée par les professeurs de la Roseraie saint Nicolas. nTout le matériel est prêté sur place. officedetourisme@achalon.com +33 3 85 48 37 97 https://www.achalon.com/reserver En famille, seul ou entre amis, découvrez les fondamentaux du golf au cours de cette initiation d’1h30 animée par les professeurs de la Roseraie saint Nicolas. nTout le matériel est prêté sur place. Route de Châtenoy Golf de la Roseraie Saint Nicolas Châtenoy-en-Bresse

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Châtenoy-en-Bresse, Saône-et-Loire Autres Lieu Châtenoy-en-Bresse Adresse Route de Châtenoy Golf de la Roseraie Saint Nicolas Ville Châtenoy-en-Bresse lieuville Route de Châtenoy Golf de la Roseraie Saint Nicolas Châtenoy-en-Bresse Departement Saône-et-Loire

Initiation au golf Châtenoy-en-Bresse 2022-07-12 was last modified: by Initiation au golf Châtenoy-en-Bresse Châtenoy-en-Bresse 12 juillet 2022 Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire

Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire